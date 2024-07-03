Горшков рассказал, как начал болеть за «Зенит»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков рассказал, как в детстве начал болеть за сине-бело-голубых.

«Первый матч, который смотрел ребенком по телевизору, был «Москва» — «Зенит». Счет не помню, но игра команды меня привлекла, стал за ней следить. Потом узнал, что в «Зените» играет Александр Горшков, и в голове как что-то щелкнуло. Помню, как допоздна смотрел финал Кубка УЕФА и так радовался, что мама на следующий день разрешила мне не идти в школу», — цитирует Горшкова пресс-служба «Зенита».

25-летний защитник в июне стал игроком команды из Санкт-Петербурга. Он перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов». Контракт Горшкова рассчитан до лета 2027 года.