Горшков: «Салтыков говорил, что 2Drots обыграют «Химки». Не при Талалаеве!»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в интервью «СЭ» рассказал об отношении к медиафутболу.

«50 на 50. Сейчас все это напоминает вторую лигу. Если у вас медиафутбол, делайте шоу, приглашайте заезд, актеров, как было в начале. Будет гораздо интереснее», — сказал Горшков «СЭ».

Юрий Горшков также высказался об участии медийных клубов в Кубке России.

«Все почему-то хотят, чтобы медиакоманда обыграла профессионалов. Но если ты серьезный футболист, на контракте в хорошем клубе, нельзя проигрывать парням из медиалиги. Кстати, недавно с Никитой Салтыковым поспорили: он сказал, что 2Drots победит «Химки». Я ответил: «Исключено! Тем более при Талалаеве». И оказался прав. На что спорили? Ну так... Не на деньги», — добавил Горшков.

«Химки» и 2Drots встречались 28 сентября в рамках 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России. В этой игре победу одержала подмосковная команда (2:0).

2Drots — двукратный чемпион российской медийной футбольной лиги. Главным тренером команды является Дмитрий Кузнецов.

Полностью интервью Горшкова читайте на сайте «СЭ»