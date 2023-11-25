Горшков рассказал, почему недавно избавился от айфона

Защитник самарских «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков рассказал, почему избавился от своего мобильного телефона марки Apple.

«Есть ли вещи, от которых пора избавиться? А я уже избавился. У меня еще недавно был седьмой айфон. Семь лет с ним ходил. Причем я не хотел его менять, меня все устраивало. Но подарили новый, так что пришлось избавиться» — приводит слова Горшкова Sport24.

24-летний Горшков выступает за «Крылья Советов» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 21 матч, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.