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Сегодня, 15:54

Горшков рассказал, почему недавно избавился от айфона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник самарских «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков рассказал, почему избавился от своего мобильного телефона марки Apple.

«Есть ли вещи, от которых пора избавиться? А я уже избавился. У меня еще недавно был седьмой айфон. Семь лет с ним ходил. Причем я не хотел его менять, меня все устраивало. Но подарили новый, так что пришлось избавиться» — приводит слова Горшкова Sport24.

24-летний Горшков выступает за «Крылья Советов» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 21 матч, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/football/news-599076-futbolist-sbornoy-rossii-rasskazal-pochemu-on-nedavno-izbavilsya-ot-ayfona
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Юрий Горшков
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