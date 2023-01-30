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Горшков: «Малкому нужно переходить в «ПСЖ», если для него важна спортивная составляющая»

Алина Савинова
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Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков считает, что бразильскому нападающему питерского клуба Малкому нужно переходить в «ПСЖ».

«Малкому нужно переходить в «ПСЖ». Это большой клуб с задачами, возможностями. Если для Малкома важна спортивная составляющая, то, конечно, ему надо туда идти», — приводит «РБ Спорт» слова Горшкова.

Также он ответил на вопрос, стоит ли бразилец 40 миллионов евро, которые за него хочет получить «Зенит».

«На него клуб тоже потратил приличную сумму. Малком стоит 40 миллионов евро, поэтому «Зенит» хочет за него столько денег», — добавил специалист.

Ранее стало известно о том, что генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи по поводу трансфера Малкома. Отмечалось, что «Зенит» не будет рассматривать предложение по футболисту ниже 40 миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за «Зенит», забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gorshkov-malkomu-nuzhno-perehodit-v-pszh-esli-dlya-nego-vazhna-sportivnaya-sostavlyayushhaya/
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