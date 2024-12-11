Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:28

Горшков считает, что Хлусевич пригодится «Зениту» для конкуренции

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков поделился мыслями о возможном переходе полузащитника «Спартака» Даниила Хлусевича в петербургскую команду.

«В «Спартаке» Хлусевич не играет. Не знаю, сможет ли он стать основным футболистом «Зенита». Сложно предположить, на какой позиции будет играть Даниил. Мантуан выглядит неплохо, из-за этого Караваев даже не играет. Хлусевич пригодится «Зениту» для конкуренции. Он точно не сильнее тех, кто есть сейчас в «Зените», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что 23-летний Хлусевич может продолжить карьеру в «Зените» или московском «Динамо».

В этом сезоне полузащитник провел 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
3
Даниил Хлусевич
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Читайте также
Бывшая жена Сафонова отсудила у вратаря «ПСЖ» четверть зарплаты
Наши фигуристы на Олимпиаде — иллюзия. Россию возвращать пока не собираются
Орбан рассказал о самых опасных неделях конфликта на Украине
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
МВД накрыло сеть из 300 телефонных мошенников, отправлявших деньги ВСУ
Участник «Времени героев» занял должность замминистра инвестиций Подмосковья
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Самедов: «Рассчитываем, что Ковалев даст «Факелу» результат и поможет команде»
Колосков назвал отсутствие стабильности главной проблемой клубов РПЛ
Сильянов: «Вожу друзей в Дубай, они никогда не были на море»
Агент Кривцова заявил, что футболистом интересуются многие европейские клубы
Камоцци считает, что Хлусевич может легко заиграть во многих клубах серии А
Мусаев: «В матчах «Краснодара» с «Химками», «Рубином» и «Локомотивом» происходили странные вещи»
Сегодня
Вчера
Неделя