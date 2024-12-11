Горшков считает, что Хлусевич пригодится «Зениту» для конкуренции

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков поделился мыслями о возможном переходе полузащитника «Спартака» Даниила Хлусевича в петербургскую команду.

«В «Спартаке» Хлусевич не играет. Не знаю, сможет ли он стать основным футболистом «Зенита». Сложно предположить, на какой позиции будет играть Даниил. Мантуан выглядит неплохо, из-за этого Караваев даже не играет. Хлусевич пригодится «Зениту» для конкуренции. Он точно не сильнее тех, кто есть сейчас в «Зените», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что 23-летний Хлусевич может продолжить карьеру в «Зените» или московском «Динамо».

В этом сезоне полузащитник провел 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.