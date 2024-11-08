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Сегодня, 10:24

Горшков считает, что «Крылья Советов» смогут выйти из сложной ситуации после увольнения Корниленко

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25-летний защитник «Зенита» Юрий Горшков, ранее выступавший за «Крылья Советов», поделился мнением об уходе Сергея Корниленко с поста спортивного директора самарского клуба.

«Очень жалко Сергея Александровича Корниленко, написал ему слова поддержки. Не знаю, в чем там дело, но думаю, что клуб выйдет из сложной ситуации», — приводит слова Горшкова Metaratings.ru.

Сергей Корниленко ушел с должности спортивного директора «Крыльев Советов» 31 октября. Он занимал этот пост с 2020 года, и при нем команда вернулась в РПЛ из Первой лиги.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил увольнение Корниленко сменой принципов работы. Нападающий «Акрона» Артем Дзюба порадовался уходу Корниленко и сказал, что тому стоило оставаться человеком.

Источник: https://metaratings.ru/news/gorshkov-ob-uvolnenii-kornilenko-krylya-sovetov-vyidut-iz-slozhnoi-situacii-420133/
Сергей Корниленко
Юрий Горшков

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