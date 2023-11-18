Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:09

Горшков считает, что пара Дзюба-Азмун была сильнее нынешних Кассьерры и Сергеева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков оценил, как петербургская команда провела первый круг в РПЛ.

«Разочаровало, что «Зенит» выступает нестабильно. В отличие от прошлых сезонов, когда команда сразу занимала лидирующие позиции. В этом чемпионате уже совершили достаточно много осечек, что позволило «Краснодару» взять лидерство в таблице. Было непривычно. Самый ли это провальный сезон для «Зенита» в эпоху Семака? Какие-то нюансы были и по ходу прошлых сезонов. Но наверное, если брать несколько последних лет, то все было более стабильно и уверенно. В этом сезоне все-таки много неожиданных и ненужных потерь. Кого бы я выбрал как пару форвардов на сезон: игравших в «Зените» раньше Дзюбу и Азмуна или нынешних нападающих Сергеева и Кассьерру? Пара Кассьерра-Сергеев еще не так много играет вместе. К тому же, они не всегда вдвоем находятся на поле. Поэтому на сегодняшний день, наверное, я бы отдал предпочтение паре нападающих Дзюба-Азмун, в их лучшие зенитовские времена. Когда они успешно и продуктивно взаимодействовали между собой. Но у сегодняшних форвардов «Зенита» тоже есть все перспективы себя проявить», — приводит слова Горшкова Legalbet.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 32 очками. Идущий на 2-м месте «Зенит» отстает на 2 очка.

Третью строчку занимает «Динамо», набравшее 25 очков, «Крылья Советов», идущие на четвертом месте, уступают бело-голубым по дополнительным показателям.

Источник: https://legalbet.ru/news/gorshkov-para-dzyuba-azmun-bila-silnee-nineshnih/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Обсудить
Читайте также
Гуменник выдал победный «Рамштайн», а Синицына удачно вернулась после перелома
Отбор Евро 2024, что решается сегодня: большой шанс для Армении против Уэльса с Хорватией и другие расклады
В парке под Санкт-Петербургом нашли завернутого в одеяло младенца
Экс-полковник рассказал о вышедшем на свободу киллере Саше Солдате
Киллер Пустовалов вышел на свободу спустя 24 года тюрьмы
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

В «Пари НН» рассказали о своей медиафутбольной команде

Гаджиев считает, что статус «зимнего чемпиона» доставляет радость болельщикам и игрокам