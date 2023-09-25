Горшков считает, что у «Зенита» были проблемы с мотивацией в матче с «Локомотивом»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался о поражении петербургского клуба в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2). По его мнению, у сине-бело-голубых были проблемы с мотивацией в этой игре.

«На мой взгляд, «Локомотив» выглядел более заряженным, нежели «Зенит». Хозяева достаточно вальяжно вошли в игру и явно успокоились после своего забитого мяча, полагая, что дальше все останется под контролем. У петербуржцев имелись явные проблемы с мотивацией. К сожалению, Вильсон Изидор тоже не смог себя никак проявить. Опасный момент имел только Иван Сергеев после паса Матео Кассьерры, но не хватило взаимопонимания между нападающими и технического исполнения со стороны колумбийца. Это поражение должно подстегнуть команду Сергея Семака и обострить борьбу за золотые медали. В следующих матчах мы увидим иную картину: петербуржцы будут выступать на пределе сил», — цитирует Горшкова RT.

«Зенит» с 17 очками расположился на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. 30 сентября петербуржцы сыграют против «Оренбурга». Матч начнется в 12.00 по московскому времени.