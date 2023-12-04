Горшков считает, что удача помогла «Локомотиву» обыграть «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков отреагировал на поражение сине-бело-голубых в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

«Считаю, что «Локомотив» заслуженно одержал победу в матче с «Зенитом». Однако нельзя не отметить, что удача была на их стороне в этой игре. С ее помощью они забили свой первый гол, да и второй тоже не был абсолютно логичным. Что касается петербуржцев, они выглядели достаточно неплохо, особенно после первого пропущенного мяча. «Зенит» сумел забрать инициативу, а бразильские легионеры вели неплохую комбинационную игру, хотя условия на поле были для них не совсем привычными. Казалось, «Зенит» сможет одержать победу после того, как ему удалось сравнять счет, но второй пропущенный мяч сильно воодушевил железнодорожников», — цитирует Горшкова RT.

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильного снегопада. После этой игры «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» располагается на шестой позиции (28).