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Сегодня, 17:55

Горшков считает, что «Зенит» должен сделать ставку на российских игроков

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Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков рассказал, какие изменения необходимо предпринять сине-бело-голубым перед следующим сезоном.

«Зениту» нужна перестройка. В этом розыгрыше чемпионата у петербуржцев возникают сложности, хотя по составу они сильнее всех в РПЛ. Необходимы изменения. В год столетия принципиально выиграть титул. Хотелось бы видеть российский футболистов, своих воспитанников в следующем сезоне», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 турах.

6 мая команда Сергея Семака сыграет в Воронеже против «Факела».

 

Источник: «РБ Спорт»
Александр Горшков (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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