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Горшков считает, что «Зенит» победит в матче с «Локомотивом»

Алина Савинова
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Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит».

«Сложно сказать, кто победит в матче «Локомотив» — «Зенит». Железнодорожники сейчас приподнялись по игре и по таблице после изменений в клубе. «Зенит» остается фаворитом чемпионата, с его большим потенциалом. Думаю, что все-таки петербуржцы победят в игре с «Локомотивом», — приводит «РБ Спорт» слова Горшкова.

Также он предположил, забьет ли форвард «Локомотива» Артем Дзюба гол в этой встрече.

«Вполне возможно. Есть какая-то интрига в этом. Это будет дополнительное противостояние, интересно за ним посмотреть», — добавил экс-футболист.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gorshkov-zenit-vy-igraet-u-lokomotiva-i-vpolne-vozmozhno-dzyuba-zab-et/
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