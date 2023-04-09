Горшков считает, что «Зенит» победит в матче с «Локомотивом»

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит».

«Сложно сказать, кто победит в матче «Локомотив» — «Зенит». Железнодорожники сейчас приподнялись по игре и по таблице после изменений в клубе. «Зенит» остается фаворитом чемпионата, с его большим потенциалом. Думаю, что все-таки петербуржцы победят в игре с «Локомотивом», — приводит «РБ Спорт» слова Горшкова.

Также он предположил, забьет ли форвард «Локомотива» Артем Дзюба гол в этой встрече.

«Вполне возможно. Есть какая-то интрига в этом. Это будет дополнительное противостояние, интересно за ним посмотреть», — добавил экс-футболист.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.