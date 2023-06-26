Горшков: «Вендел — важный игрок для «Зенита», но у клуба есть большая обойма»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков предположил, сильно ли скажется на петербургской команде возможное отсутствие Вендела в новом сезоне.

«Вендел — важный игрок для «Зенита», но у команды довольно большая обойма. Сейчас к тому же подписали нового бразильца Ду Кейроса. С одной стороны Вендел важен, но если невозможно его вернуть, значит, клуб будет искать другой выход из этой ситуации», — приводит «РБ Спорт» слова Горшкова.

Ране появилась информация о том, что Вендел не намерен возвращаться в Россию и хочет играть за «Фламенго». Однако, как стало известно «СЭ», полузащитник должен в ближайшее время прибыть в расположение «Зенита».