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24 ноября, 10:00

Горшков высказался о возможном уходе из «Крыльев Советов» зимой

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слухи о возможном уходе предстоящей зимой.

«Мне некогда читать про слухи. Я игрок «Крыльев Советов». У меня есть контракт и я всем здесь доволен. Клуб очень много мне дает, поддерживал меня во время травмы. Мне здесь все нравится, дальше все зависит только от меня», — сказал Горшков «СЭ».

23-летний защитник перешел в «Крылья» из «Чертаново» в 2020 году. За это время он провел 81 матч за самарскую команду и забил 5 голов.

ФК Крылья Советов (Самара)
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