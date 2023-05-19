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Сегодня, 02:45

Горшков: «Если Бакаев разочаровался и хочет получать больше игрового времени, то лучше искать другой клуб»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков высказался, стоит ли Зелимхану Бакаеву уходить из команды.

«В «Зените» высокий уровень конкуренции. Каждый, кто соглашается на вариант с подменой, понимает, что будет непросто. Да, футболист верит, что может доказать свою состоятельность, но не всегда получается. Игрок получает хорошие условия, но есть опасность попасть в подобную ситуацию. Общение игрока с тренером — важная часть. Надо узнать, насколько Семак рассчитывает на Бакаева и будут ли у него еще шансы.

Если тренер за то, чтобы Зелимхан остался и получал возможность играть, тогда пусть остается. Если же Зелимхан разочаровался за этот год и хочет получать больше игрового времени в другой команде, может даже чуть ниже классом, то лучше искать другой клуб. Ведь счастье — это выходить на поле и испытывать эмоции от этого», — цитирует «РБ Спорт» Горшкова.

В этом сезоне Бакаев сыграл 26 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gorshkov-esli-semak-za-to-chtoby-bakaev-ostalsya-i-poluchal-vozmozhnost-igrat-togda-pust-ostaetsya/
Александр Горшков (футбол)
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
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