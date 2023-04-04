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Сегодня, 15:58

Горшков назвал VAR шагом вперед

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков оценил работу судей на матчах РПЛ.

«Сложно сравнить, конечно, судейство тогда и сейчас. На данный момент я зритель, а не футболист. Но со стороны кажется, что в мое время играли грязнее и ошибок было не меньше. Никто не раздувал просто спорные моменты, как делают сейчас почти все медиа. Благодаря VAR стали судить менее предвзято, чем 15-20 лет назад. Спорные моменты всегда будут, но данная система помогает бригаде принимать быстрые решения и в большинстве случаев — корректные. VAR — это шаг вперед», — приводит слова Горшкова Legalbet.

Источник: https://legalbet.ru/news/gorshkov-so-storoni-kazhetsya-chto-v-moyo-vremya-igrali/
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