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Сегодня, 14:15

Горшков: «Мы не рассматриваем «Краснодар» или «Зенит» как конкурентов. Пусть сами между собой разбираются»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Футболист «Крыльев Советов» Юрий Горшков.
Юрий Горшков.
Фото ФК «Крылья Советов»
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в интервью «СЭ» высказался о конкуренции в РПЛ.

— Немного непривычно для РПЛ, но лидер сейчас не «Зенит». Насколько серьезно относитесь к «Краснодару» как к конкуренту?

— Мы не рассматриваем «Краснодар» или «Зенит» как конкурентов. Прекрасно понимаем: у них и амбиции другие, и возможности. Пусть сами между собой разбираются, а нас как будто нет. У «Крыльев» задача набрать 33 очка, чтобы не вылететь из премьер-лиги.

— Но вы же сейчас на втором месте!

— Не хочется громких слов. Да, мы разгромили «Спартак», но «Нижний» поставил нас на место. В этом сезоне не было ни одного матча, в котором мы были бы на голову сильнее соперника. Повторяю, пока у нас конкретная задача — 33 очка. А дальше посмотрим.

«Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 27 очков за 11 туров. На второй позиции расположились «Крылья Советов» (21), на третьей — «Зенит» (20).

ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Юрий Горшков
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