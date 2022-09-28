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28 сентября, 13:30

Горшков заявил, что в «Крыльях Советов» шокированы приговором Ларину

Микеле Антонов
Юрий Горшков.
Фото ФК «Крылья Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Замоскворецкого суда Москвы приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к 3 годам лишения свободы.

— Что вы думаете о приговоре Николая Юрьевича?

— Думаю, что это беспредел. Такого быть не должно. Мы все в шоке. Не ожидали такого исхода. Надеялись, конечно, на условный срок. Пока шокированы.

— Разговаривали ли перед сегодняшним заседанием с Николаем Юрьевичем?

— С Лариным лично нет. Были на связи с помощником. Как только объявили приговор, он сразу нам написал.

— Какое настроение в команде у остальных выпускников «Чертаново»?

— Конечно, оно ухудшилось. Все ребята в шоке. У нас завтра игра. Готовимся к ней.

В среду, 28 сентября, суд вынес приговор Ларину. Его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Юрий Горшков — воспитанник академии «Чертаново». В 2020 году защитник покинул клуб и перешел в «Крылья Советов».

Футбол
ФК Чертаново
Николай Ларин
Юрий Горшков
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