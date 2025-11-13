Госдума готовится во втором чтении рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с возвращением пива на стадионы. «Не хочу сглазить, но лед тронулся. После консультаций с правительством и со всеми организациями, от которых зависит решение, был дан зеленый свет. Началась проработка ко второму чтению нашего законопроекта. Это случилось благодаря общим усилиям РФС, нашего правительства и депутатов. Думаю, что будет принято положительное решение. Пока все идет к тому, чтобы это свершилось — наши клубы получат дополнительный источник финансирования. Сейчас мы еще раз откроем законопроект, необходимо актуализировать поправки. Довнесем новые поправки, будем вносить законопроект. Находимся в активной фазе, надеюсь, что к Новому году мы его примем», — сказал Свищев «СЭ». Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Ж и в о й Не забывайте, что из заработанных "Лукойлом" на кофе бабках часть идёт на зарплату Барко, Угальде, Жедсону, Ливаю - и прочим ценным иностранным специалистам. 14.11.2025

Кариока_двойка. Ну налоги есть везде, такова жизнь. И если учесть какие чудовищные пропки в городах, почти у всех есть машины, значит народ живет не так уж и плохо. Поэтому не надо плакать и ныть, это как-то низковато. 14.11.2025

RobertH Чувак на фото, который слева, 100%, что бритиш. Причём тут это фото к судьбоносному усилию Госдумы во втором чтении? 14.11.2025

Kimi_ Это когда вместо академиков и научных работников, в думе сидят музыканты, спортсмены, певцы и блатные сынки чинуш. Больше проблем -то нет в стране кроме как недозволенность пива на стадионах. 14.11.2025

Kirill Boglovsky Нет, сынок, это фантастика (С) 14.11.2025

Kirill Boglovsky Делом заняты, бл... Сначала фануйди засуньте подальше. Да, фамилия автора заметки очень в струю. 14.11.2025

france64 Только за, хоть что-то дельное выдадут за всё время. 14.11.2025

А где Субулька? крайний раз в воскресенье. три сектора полностью изолированы и проход только через улицу( РостехАрена), ГазпромАрена примерно также( покрайней мере в 22 году), ОткрытиеАрена тоже самое, что и ГазпромАрена. с бумажными стаканами тоже все решаемо( пару человек вывести во время матча и весь сектор успокоится). с матами сложнее, тут все индивидуально, но вообщем даже люмпены поддаются дресуре( опять надо просто выгонять и все) 14.11.2025

Ратель А как же спорт, здоровый образ жизни и вот это вот всё?) 14.11.2025

shutnik78 а как же беременные с детьми на стадионах? ведь из-за них ввели псиный билет... а тут цельное пиво на стадионе:point_up_tone1: 14.11.2025

Petr Bitkin /Ща приду :) всех разаминирую. Штанкович что?... так, серп... А вот меня даже в милицию забирали за дебоширство и распевание неподобающих песен, причем одобряли :) ... и не били :) ... а вежливо, аккуратно... не то, что в етой эрефии, где все сказать можно, но вокруг - бардак. И даже женщины с этим соглашаются. А на них - хозяйство :) 14.11.2025

maestro_65 Лишнее тому доказательство, что если у тебя нет дополнительной хромосомы, то в госдуме тебе не место! 14.11.2025

HodorVor на большее у этого стада депутатов ума не хватает 14.11.2025

Андрей Давно на современных стадионах был, да и вообще на стадионе? Одно подтрибунное пространство на всю восточную или западную часть стадиона, где располагаются буфеты, отделы по продаже клубной атрибутики, игровые зоны для детей и всё остальное. Кто должен запрещать пронос пива на тот или иной сектор, как это будет исполняться? Коммерсы начнут разливать пиво в бумажные или пластиковые непрозрачные стаканы. Идёт человек на сектор с бумажным или напр. жёлтым, синим, красным стаканом. Стюард должен остановить, понюхать, попробовать на вкус содержимое или как? Может лучше подумать как с матом бороться на стадионе? Сидит человек, ничего не пьёт, но всю игру под одобрительный хохот своих дружков громогласно матом комментирует происходящее, а ты с малолетним мальчишкой сидишь рядом и этот, напр. твой сын, начинает потихоньку узнавать новые слова и про себя постигать их смысл. Другой сидит рядом, пьёт пиво, никому не мешает. От кого больше вреда общественности? 14.11.2025

ЗГ из БАНИ Как по мне,на стадионе это "другое",мне на самом деле пофиг,вернут,или не очень,а вот факт обсуждения и рассуждений уже осто@из@ел. 14.11.2025

ЗГ из БАНИ 500 минимум........Тут лучше перед "онольпятится"!) 14.11.2025

ЗГ из БАНИ А от пива тупо сцать хочется и не до футбола уже!) 14.11.2025

Petr Bitkin Умерла, дедушка, твоя бабушка :) 14.11.2025

АндрейЕвгеньевич Все алкоголики с вами !!! Ещё и фан-айди отмените (заодно!!) И будет вам и нам счастье !! 14.11.2025

Zlobny А граждане сами о своём здоровье подумать не в силах? В них жижу насильно заливают? 14.11.2025

Вездесущий а фобия с зуполярьем то любители пиваса! 14.11.2025

Petr Bitkin Вообще оне все гондоны выштребованые. Эрефия. Последствия взлететь. 14.11.2025

Кариока_двойка. Это всё понятно. Не понятно другое, на кой хер этот кофе брать, если он стоит как банка молотого в магазине??? Это насколько надо быть амебой, что бы по такой цене брать. Ну малолеткам и бабью простительно, это идеальные потребители в силу своей природной тупизны, но остальные о чем думают. Нет, если конечно денег хоть жопой ешь, то да. Но в подавляющем большинстве эти кофе с собой за сумасшедшие для такого гамна деньги, берут именно низшие слои населения. 14.11.2025

Кариока_двойка. Только пусть сектора будут для пьющих и непьющих, а то сидеть рядом с трезвым быдлом еще терпимо, а вот с пьяным, нах такой футбол. Потому что такой человек уже забывает про футбол, ему главное себя всем показать, и по возможности наблевать. А фан айди не надо отменять, его надо наоборот ужесточать, а точнее запретить перепродажу итд. А то понакупают приближенные, а на футбол не ходят, перепродают. У нас в Краснодаре например именно так, на футбол хер попадешь, всё уже продано за месяц-два до матча всяким сраным приближенным к академии, которым футбол нафиг не всрался, лишь бы подзаработать. То есть, вот кто купил билет, тот пусть и заходит, либо вообще никто. А так на кой черт все эти айди, если покупают одни, а идут другие. Это те же перекупы. 14.11.2025

А где Субулька? так подтребунка раздена по секторам и вообще не проблема запретить пиво на центральных секторах( пусть там будут места для людей с детьми) 13.11.2025

blue-white! С такими налогами за утильсбор скоро будем пешком ходить. В качестве альтернативы разрешат пиво на стадионах. Без машины, зато с пивом на трибуне... 13.11.2025

Фобия Там всё против народа, а тут - для! Понимать же надо! Млм тля...Не важно! :relieved: 13.11.2025

Заполярье На заправках Лукойл 200 мл кофе, стоит 299 рублей! 200 мл, Карл! В Милане ( Италия), чашечка натурального кофе стоит 1 уэвро! То бишь - 93 рубля. Это как? Ау, налоговая? Получается, что Запад загнивает в 3 раза тише? Это какой-то позор! Ждём объяснений МИД! :face_with_monocle::money_mouth::relaxed:? 13.11.2025

Дмитрий Ушкачев "Разошёлся — так и сыпет: «Треугольник будет выпит! Будь он параллелепипед..." Всё, что надо - примут. Сам видишь. 13.11.2025

Андрей Выпить дорогущего пива на стадионе - это ритуал или необх-ть? Ссать потом бегать туда-сюда, это тоже некий ритуал или просто забава? 13.11.2025

КИРИЛСОН Налогами задушили и подсластили пилюлькой в виде пивка... гуляй, рванина! 13.11.2025

Дмитрий Ушкачев Вы верно подметили тренд набора авторов в редакцию. Львов не перелогинился - олдскул, что сказать. Львов в Москве нет. 13.11.2025

Андрей Пиво или что там, жрачка, продаются не на секторах, а в подтрибунке. 13.11.2025

Sergey Sparker Артем, БУХНЕМ? С пивом и фануйди - СУПЕР! 13.11.2025

blue-white! Сколько оно будет стоить, если безалкогольное стоит 300 р?! Я так понимаю, они думают, что после этого народ побежит получать фан уйди?! Если мне надо я и до игры приму на грудь и уже прийду на стадион на веселе... 13.11.2025

PeterMunch Хоть один полезный законопроект. 13.11.2025

albou2 Для посещения стадиона нужен Fan ID. Интересно, для покупки пива будут вводить Beer ID? 13.11.2025

Aprel :thumbsup: 13.11.2025

Ganimed Пускай сами пьют эту отраву, которую будут впаривать по пятихатке за кружку(250мл) :rofl:За эти деньги можно взять 0,7л хорошей водки и дома посмотреть, ещё и на билетах сэкономишь:sunglasses: 13.11.2025

Ru Be О, Дума думает о россиянах, серьезные темы рассматривают. Теперь заживём. 13.11.2025

albou2 Все правильно: Бухаев - про пиво. Гирин - про гири. Бессонов - про ЗОЖ. Один только Львов - про Романцева... 13.11.2025

bulavkin_gpn@mail.ru Депутатм очень скучно на их заседаниях. Они не знают чем бы заняться. Один говорит: - давйте не пускать народ на стадионы, введем фан муди ( анонимный ) может терешкова? Другой говорит: - давайте запретим пиво! Третий гооворит : - я узнал какой национальности Чебурашка! И эти люди принимают решения от которых зависит наша судьба!!! 13.11.2025

Александр Татарников О здоровье граждан теперь больше не надо беспокоиться? Слишком заздоровели, в танк не пролазят. :rofl: 13.11.2025

Garryman А почему "своим" запретили то, что можно иностранцам? Почему "свои" - как низшая раса? 13.11.2025

mikeV Писарскому 13.11.2025

Дмитрий Ушкачев Ты ж за Миллуол. Как там - без пива? 13.11.2025

Garryman Но мы попробуем совместить. 13.11.2025

Дуремар сельпошный Спорт - это не здоровый образ жизни. Физкультура еще может быть, но уж точно не спорт. 13.11.2025

игорь осипов Да будет пьяный угар на фан секторах! 13.11.2025

А где Субулька? я за, но хорошо бы оставить сектора, где пиво продаваться не будет. 13.11.2025

Petr Bitkin Кошку на ночь выпущаешь?.... 13.11.2025

Petr Bitkin Я написАл было о пенсиях... :) 13.11.2025

IQ-87% Эти должны дать народу влаги -сколько можно терпеть 13.11.2025

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho). это же классическая многоходовочка в лучших традициях мистера Обещалкина. и так. разрешаем пиво, впариваем под этим соусом метку раба, а также один совершенно невинный и вовсе не дырявый, честный и самый защищенный в мире говномессенжер (посмотрите, что устроили в Питере на матче сбродных, искусственно сварганив очередь в километр, сделав для дураков, которые его установли зеленый коридор). например скидки на пивас или сосисоны через регистрацию в группе этого недомессенжера и получении фануйди (да ради такого дела можно вообще выдать по поллитре безДвозДмезДно, т.е. даром порошковой бормотухи!). а потом устроить провокацию с дракой двух пьяных скуфов и признать ЕксперИмент неудачным и вновь запретить. только вот мышки из цифрового загона уже никуда не выпрыгнут... 13.11.2025

Millwall82 а так полные залы, в том же СПб или МСк, это намного дороже билета. 13.11.2025

Millwall82 Пабы и бары спортивные и живут за счет этого, никогда не задумывались почему? если бы это никому не надо было, в них бы не ходили. 13.11.2025

mikeV Будет чем заняться в следующей сессии 13.11.2025

Millwall82 Алкоголь надо сокращать как времяпрепровождение и болезнь, но весь футбол всегда строился на пабах, барах и алко на стадионах, это старая традиция, которую после Манежки решили прикрыть в России, так это древняя традиция, какой футбик без пива? не люблю его, но подобная традиция есть! В Северных широтах так актуальная. 13.11.2025

Aprel Власть жуликов и воров - пивом не спасёшь! Спорт вне алкоголя! :star_struck::money_mouth::rofl: 13.11.2025

Фобия Не власть - флюгер! Казнокрад на казнокраде...Слава чекистам-миллиардерам! :face_with_monocle::money_mouth::relaxed:? 13.11.2025

Заполярье А как же семейные ценности? А, это другое! Тут же, у чекистов-миллиардеров, истинных инагентов и изменников Родины, казнокрадов и лжецов, личные шубохранилища подгорают, да и трон шатается...Ни чего, за все преступления ответите, предатели русского народа! Гойда! :face_with_monocle::money_mouth::relieved: 13.11.2025

Berkut-7 Вместо того, чтобы сокращать употребление алкоголя и выводить его плавно из общества , государство наоборот думает, как бы наоборот споить население, чтобы денег заработать ....а потом эти дибилоиды во власти, не понимают, почему это население спивается, скуривается, снюхивается, наверно виновата Венесуэла, вот и Трамп так считает , отправил авианосцы рыбацкие лодки топить , чтобы остановить наркоторговлю. 13.11.2025

Millwall82 т9, но оговорочка весьма по Фрейду, неудобно с телефона писать и невозможно потом отредактировать. Говно, а не сервис. Так что вслепую печатаю, Дим. 13.11.2025

Saiga-спринтер Если бы решался вопрос о пиве для Гос.Думы, то они бы уже давно его пили, а не решали бы в каком то чтении. 13.11.2025

Bavz Скорее всего введут FanId и на Кубок России. 13.11.2025

Millwall82 в випе есть хоть водка, хоть крафт, хоть вискарь, хоть коньяк, хоть шлюхи и кокс) почему это некий обход закона всегда был, не знаю) 13.11.2025

1~18 Верните сразу водку 13.11.2025

Millwall82 вот только это была очередная показуха (дешевая) для иностранцев, не для своих. 13.11.2025

Millwall82 Мне больше интересует, кто этих выбирает? не секрет, что добрая треть проходит по парламентским спискам, т.е. кто-то отказывается от мандата (вроде Собянина или Шойгу, дада за них кто-то голосовал), и совсем левые чуваки оказываются потом в госдуме, некоторые даже не ходят в нее, а спустя годы обнаруживается что они пропускали вообще все, но кнопки за них дали. декорация, а не Госдума, скучаю по временам когда там йопла друг другу били, дада, Володин, парламент место для дискуссий. 13.11.2025

vlad2020 Давно пора. Вот только непонятно. чем недовольны тут некоторые писаки? Что в этом плохого, если болельщик придя на стадион выпьет кружку пива? Когда проходил кубок Конфедераций в 2017 пиво продавали и ничего страшного не случилось 13.11.2025

Елисей Петров Ну наконец-то, хоть какая-то здравая мысль! А то приходится пить водку все время вместо пива))). 13.11.2025

albou2 На фото, кстати, болельщики из Англии. Это их на наши стадионы пивом возвращать будем? 13.11.2025

Дмитрий Ушкачев Вы хочите замахнуться на МФЦ, Госуслуги и Мах?! Неблагодарный... Для вас же стараются. 13.11.2025

Дмитрий Ушкачев :laughing:отменный... 13.11.2025

SuperDennis Вы лучше фан айди уберите к чёрту, а то чумачечая Роднина поддерживает уже введение этой заразы во всех остальных видах спорта! Фан айди на фигурке! На художке! На бобслее! Ну писец же полный! 13.11.2025

Vitamin007 Идиоты, больше нет вопросов. Фан айди отмените- убогие! 13.11.2025

Mike101 Значит скоро в чём то другом гайки закрутят. 13.11.2025

Sergey_Marcus Госдума готовится во втором чтении рассмотреть законопроект о возвращении ПИВА на стадионы сообщает корреспондент "Спорт-Экспресс" Артем БУХАЕВ. 13.11.2025

SPRAVEDLIVYI Когда запрещали пиво, то рассказывали, как это хорошо и прекрастно......теперь разрешат...и тоже мотивация будет такой же....:rofl::rofl::rofl: 13.11.2025

Irving Можно подумать, о болелах заботятся. Пивное лобби работает ! 13.11.2025

рustot ерунду ты пишешь. всегда бухали. как способ согреться или не поплавить мозг от кривоногих отечественных футболистов 13.11.2025

Millwall82 Ну на пиво, как и на воздух, давно уже стоить поднять утильсбор, в 5000% думаю будет достаточно. Что бы не засцывали Лужники и прочие спортивные объекты радиоактивными отходами (а российское пиво оно такое). 13.11.2025

рustot Пива мало. Пока фанайди не отменят - пусть министр спорта туда ходит сам 13.11.2025

Дмитрий Ушкачев Фамилия автора к новости - бесценна)) 13.11.2025

За спорт! Больше думать не о чем, да и нечем. 13.11.2025

Medha Неужели госдума делом занялась? 13.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Если примут, то значит власть деградирует! Алкоголь и спорт вещи несовместимые! 13.11.2025

Nik по 500 тыс. получают и готовятся ко второму чтению, т.е. ни хрена не долают, кайло в руки и вшахту 13.11.2025

Millwall82 Тут не пиво впору вводить, а 40 градусов уже, иной футбол невозможно смотреть, да и холодно. И скажите, почему любое алко все это время спокойно продавалось на VIP-ложах? СВОим все, остальным закон(с)?))) 13.11.2025

Дмитрий Ушкачев Лишь бы у него были ценности. Он ведь еще и под стилягу косил... Пусть курит, шалопай. Но - приму или беломорину. 13.11.2025

Дмитрий Ушкачев Они, кстати, не задавались вопросом: "Почему крокодила назвали Геной?" Он ведь - не местный. Если это имя для крокодила легитимно, может, необходимо всем местным крокодилам "наши громкие дать имена"? 13.11.2025

Millwall82 вот только исторически футбол и пиво были братьями навек, с середины 19 века, и до спонсирования всяких ЧМ, проф спорт это индустрия развлечений прежде всего, а не пропаганда здорового образа жизни. 13.11.2025

Каспийский берег Во втором чтении! Мне нравится чем дума занимается! Больше же нечем. Главное пиво на стадионах! 13.11.2025

Millwall82 *закон не будет принят*, вспомните хоть один отменный закон в путинской России? Вот и я не могу вспомнить, ельцинские было дело отменяли, но не те которые были спущены сверху АП РФ и спецслужбами с силовиками и лоббистами. это для них значит показать слабость) 13.11.2025

Топотун Кузьмичи всегда бухали на стадионе , ели семечки и матерились ! 13.11.2025

Дмитрий Ушкачев Вот. Это - главное для поднятия посещаемости. Балтика портер и крепкая Охота помогут смотрибельности в разы. Свищев понимает про хлеб и зрелища. 13.11.2025

Артемон Доберманов То,что вернут это понятно.последние месяцы думают не о самом возврате ,а КОМУ отдать(продать) право это..торговать на стадионах...будет один брэнд.суета крутится - лавэха мутится. 13.11.2025

Топотун Дайте вате пиво. Безалкогольное сейчас 250 рублей стоит за 0,5 л. 13.11.2025

Noodls Так они волку из "Ну погоди!", снова курить разрешат! 13.11.2025

igorlvov Да вот как то двоякое мнение! Конечно пиво с корешами при игре любимой команды - это здорово! В МЕРУ! .......но у нас отмороженных пруд пруди и как то не очень в айс ходить на стадион с ребенком и женой, когда пару рядов выше сидят укурыши и в порыве страсти швыряют стаканчики и обливают остатками пива! НЕ ЗНАЮ! ??? Не уверен, что это надо!.........И потом! Что, больше "уважаемым" депутатам заняться больше не чем!? Война в стране считай идёт! Не этим сейчас надо заниматься! :((( 13.11.2025

Ж и в о й Отвратительная идея, как по мне. Для чего государство тратит деньги на футбол и другие виды спорта? Это ведь должна быть пропаганда здорового образа жизни, а получится теперь, что у нас стадионы станут рассадниками пивного алкоголизма. Получается, нет смысла приучать детей к регулярным занятиям спортом, если они в итоге станут болельщиками, которые будут пить пиво и уничтожать тем самым своё здоровье. 13.11.2025