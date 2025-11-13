Видео
13 ноября, 20:25

Госдума готовится во втором чтении рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы

Артем Бухаев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с возвращением пива на стадионы.

«Не хочу сглазить, но лед тронулся. После консультаций с правительством и со всеми организациями, от которых зависит решение, был дан зеленый свет. Началась проработка ко второму чтению нашего законопроекта. Это случилось благодаря общим усилиям РФС, нашего правительства и депутатов. Думаю, что будет принято положительное решение. Пока все идет к тому, чтобы это свершилось — наши клубы получат дополнительный источник финансирования. Сейчас мы еще раз откроем законопроект, необходимо актуализировать поправки. Довнесем новые поправки, будем вносить законопроект. Находимся в активной фазе, надеюсь, что к Новому году мы его примем», — сказал Свищев «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

105

  • Ж и в о й

    Не забывайте, что из заработанных "Лукойлом" на кофе бабках часть идёт на зарплату Барко, Угальде, Жедсону, Ливаю - и прочим ценным иностранным специалистам.

    14.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Ну налоги есть везде, такова жизнь. И если учесть какие чудовищные пропки в городах, почти у всех есть машины, значит народ живет не так уж и плохо. Поэтому не надо плакать и ныть, это как-то низковато.

    14.11.2025

  • RobertH

    Чувак на фото, который слева, 100%, что бритиш. Причём тут это фото к судьбоносному усилию Госдумы во втором чтении?

    14.11.2025

  • Kimi_

    Это когда вместо академиков и научных работников, в думе сидят музыканты, спортсмены, певцы и блатные сынки чинуш. Больше проблем -то нет в стране кроме как недозволенность пива на стадионах.

    14.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Нет, сынок, это фантастика (С)

    14.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Делом заняты, бл... Сначала фануйди засуньте подальше. Да, фамилия автора заметки очень в струю.

    14.11.2025

  • france64

    Только за, хоть что-то дельное выдадут за всё время.

    14.11.2025

  • А где Субулька?

    крайний раз в воскресенье. три сектора полностью изолированы и проход только через улицу( РостехАрена), ГазпромАрена примерно также( покрайней мере в 22 году), ОткрытиеАрена тоже самое, что и ГазпромАрена. с бумажными стаканами тоже все решаемо( пару человек вывести во время матча и весь сектор успокоится). с матами сложнее, тут все индивидуально, но вообщем даже люмпены поддаются дресуре( опять надо просто выгонять и все)

    14.11.2025

  • Ратель

    А как же спорт, здоровый образ жизни и вот это вот всё?)

    14.11.2025

  • shutnik78

    а как же беременные с детьми на стадионах? ведь из-за них ввели псиный билет... а тут цельное пиво на стадионе:point_up_tone1:

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    /Ща приду :) всех разаминирую. Штанкович что?... так, серп... А вот меня даже в милицию забирали за дебоширство и распевание неподобающих песен, причем одобряли :) ... и не били :) ... а вежливо, аккуратно... не то, что в етой эрефии, где все сказать можно, но вокруг - бардак. И даже женщины с этим соглашаются. А на них - хозяйство :)

    14.11.2025

  • maestro_65

    Лишнее тому доказательство, что если у тебя нет дополнительной хромосомы, то в госдуме тебе не место!

    14.11.2025

  • HodorVor

    на большее у этого стада депутатов ума не хватает

    14.11.2025

  • Андрей

    Давно на современных стадионах был, да и вообще на стадионе? Одно подтрибунное пространство на всю восточную или западную часть стадиона, где располагаются буфеты, отделы по продаже клубной атрибутики, игровые зоны для детей и всё остальное. Кто должен запрещать пронос пива на тот или иной сектор, как это будет исполняться? Коммерсы начнут разливать пиво в бумажные или пластиковые непрозрачные стаканы. Идёт человек на сектор с бумажным или напр. жёлтым, синим, красным стаканом. Стюард должен остановить, понюхать, попробовать на вкус содержимое или как? Может лучше подумать как с матом бороться на стадионе? Сидит человек, ничего не пьёт, но всю игру под одобрительный хохот своих дружков громогласно матом комментирует происходящее, а ты с малолетним мальчишкой сидишь рядом и этот, напр. твой сын, начинает потихоньку узнавать новые слова и про себя постигать их смысл. Другой сидит рядом, пьёт пиво, никому не мешает. От кого больше вреда общественности?

    14.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Как по мне,на стадионе это "другое",мне на самом деле пофиг,вернут,или не очень,а вот факт обсуждения и рассуждений уже осто@из@ел.

    14.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    500 минимум........Тут лучше перед "онольпятится"!)

    14.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    А от пива тупо сцать хочется и не до футбола уже!)

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Умерла, дедушка, твоя бабушка :)

    14.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Все алкоголики с вами !!! Ещё и фан-айди отмените (заодно!!) И будет вам и нам счастье !!

    14.11.2025

  • Zlobny

    А граждане сами о своём здоровье подумать не в силах? В них жижу насильно заливают?

    14.11.2025

  • Вездесущий

    а фобия с зуполярьем то любители пиваса!

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Вообще оне все гондоны выштребованые. Эрефия. Последствия взлететь.

    14.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Это всё понятно. Не понятно другое, на кой хер этот кофе брать, если он стоит как банка молотого в магазине??? Это насколько надо быть амебой, что бы по такой цене брать. Ну малолеткам и бабью простительно, это идеальные потребители в силу своей природной тупизны, но остальные о чем думают. Нет, если конечно денег хоть жопой ешь, то да. Но в подавляющем большинстве эти кофе с собой за сумасшедшие для такого гамна деньги, берут именно низшие слои населения.

    14.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Только пусть сектора будут для пьющих и непьющих, а то сидеть рядом с трезвым быдлом еще терпимо, а вот с пьяным, нах такой футбол. Потому что такой человек уже забывает про футбол, ему главное себя всем показать, и по возможности наблевать. А фан айди не надо отменять, его надо наоборот ужесточать, а точнее запретить перепродажу итд. А то понакупают приближенные, а на футбол не ходят, перепродают. У нас в Краснодаре например именно так, на футбол хер попадешь, всё уже продано за месяц-два до матча всяким сраным приближенным к академии, которым футбол нафиг не всрался, лишь бы подзаработать. То есть, вот кто купил билет, тот пусть и заходит, либо вообще никто. А так на кой черт все эти айди, если покупают одни, а идут другие. Это те же перекупы.

    14.11.2025

  • А где Субулька?

    так подтребунка раздена по секторам и вообще не проблема запретить пиво на центральных секторах( пусть там будут места для людей с детьми)

    13.11.2025

  • blue-white!

    С такими налогами за утильсбор скоро будем пешком ходить. В качестве альтернативы разрешат пиво на стадионах. Без машины, зато с пивом на трибуне...

    13.11.2025

  • Фобия

    Там всё против народа, а тут - для! Понимать же надо! Млм тля...Не важно! :relieved:

    13.11.2025

  • Заполярье

    На заправках Лукойл 200 мл кофе, стоит 299 рублей! 200 мл, Карл! В Милане ( Италия), чашечка натурального кофе стоит 1 уэвро! То бишь - 93 рубля. Это как? Ау, налоговая? Получается, что Запад загнивает в 3 раза тише? Это какой-то позор! Ждём объяснений МИД! :face_with_monocle::money_mouth::relaxed:?

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Разошёлся — так и сыпет: «Треугольник будет выпит! Будь он параллелепипед..." Всё, что надо - примут. Сам видишь.

    13.11.2025

  • Андрей

    Выпить дорогущего пива на стадионе - это ритуал или необх-ть? Ссать потом бегать туда-сюда, это тоже некий ритуал или просто забава?

    13.11.2025

  • КИРИЛСОН

    Налогами задушили и подсластили пилюлькой в виде пивка... гуляй, рванина!

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вы верно подметили тренд набора авторов в редакцию. Львов не перелогинился - олдскул, что сказать. Львов в Москве нет.

    13.11.2025

  • Андрей

    Пиво или что там, жрачка, продаются не на секторах, а в подтрибунке.

    13.11.2025

  • Sergey Sparker

    Артем, БУХНЕМ? С пивом и фануйди - СУПЕР!

    13.11.2025

  • blue-white!

    Сколько оно будет стоить, если безалкогольное стоит 300 р?! Я так понимаю, они думают, что после этого народ побежит получать фан уйди?! Если мне надо я и до игры приму на грудь и уже прийду на стадион на веселе...

    13.11.2025

  • PeterMunch

    Хоть один полезный законопроект.

    13.11.2025

  • albou2

    Для посещения стадиона нужен Fan ID. Интересно, для покупки пива будут вводить Beer ID?

    13.11.2025

  • Aprel

    :thumbsup:

    13.11.2025

  • Ganimed

    Пускай сами пьют эту отраву, которую будут впаривать по пятихатке за кружку(250мл) :rofl:За эти деньги можно взять 0,7л хорошей водки и дома посмотреть, ещё и на билетах сэкономишь:sunglasses:

    13.11.2025

  • Ru Be

    О, Дума думает о россиянах, серьезные темы рассматривают. Теперь заживём.

    13.11.2025

  • albou2

    Все правильно: Бухаев - про пиво. Гирин - про гири. Бессонов - про ЗОЖ. Один только Львов - про Романцева...

    13.11.2025

  • bulavkin_gpn@mail.ru

    Депутатм очень скучно на их заседаниях. Они не знают чем бы заняться. Один говорит: - давйте не пускать народ на стадионы, введем фан муди ( анонимный ) может терешкова? Другой говорит: - давайте запретим пиво! Третий гооворит : - я узнал какой национальности Чебурашка! И эти люди принимают решения от которых зависит наша судьба!!!

    13.11.2025

  • Александр Татарников

    О здоровье граждан теперь больше не надо беспокоиться? Слишком заздоровели, в танк не пролазят. :rofl:

    13.11.2025

  • Garryman

    А почему "своим" запретили то, что можно иностранцам? Почему "свои" - как низшая раса?

    13.11.2025

  • mikeV

    Писарскому

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Ты ж за Миллуол. Как там - без пива?

    13.11.2025

  • Garryman

    Но мы попробуем совместить.

    13.11.2025

  • Дуремар сельпошный

    Спорт - это не здоровый образ жизни. Физкультура еще может быть, но уж точно не спорт.

    13.11.2025

  • игорь осипов

    Да будет пьяный угар на фан секторах!

    13.11.2025

  • А где Субулька?

    я за, но хорошо бы оставить сектора, где пиво продаваться не будет.

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    Кошку на ночь выпущаешь?....

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    Я написАл было о пенсиях... :)

    13.11.2025

  • IQ-87%

    Эти должны дать народу влаги -сколько можно терпеть

    13.11.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    это же классическая многоходовочка в лучших традициях мистера Обещалкина. и так. разрешаем пиво, впариваем под этим соусом метку раба, а также один совершенно невинный и вовсе не дырявый, честный и самый защищенный в мире говномессенжер (посмотрите, что устроили в Питере на матче сбродных, искусственно сварганив очередь в километр, сделав для дураков, которые его установли зеленый коридор). например скидки на пивас или сосисоны через регистрацию в группе этого недомессенжера и получении фануйди (да ради такого дела можно вообще выдать по поллитре безДвозДмезДно, т.е. даром порошковой бормотухи!). а потом устроить провокацию с дракой двух пьяных скуфов и признать ЕксперИмент неудачным и вновь запретить. только вот мышки из цифрового загона уже никуда не выпрыгнут...

    13.11.2025

  • Millwall82

    а так полные залы, в том же СПб или МСк, это намного дороже билета.

    13.11.2025

  • Millwall82

    Пабы и бары спортивные и живут за счет этого, никогда не задумывались почему? если бы это никому не надо было, в них бы не ходили.

    13.11.2025

  • mikeV

    Будет чем заняться в следующей сессии

    13.11.2025

  • Millwall82

    Алкоголь надо сокращать как времяпрепровождение и болезнь, но весь футбол всегда строился на пабах, барах и алко на стадионах, это старая традиция, которую после Манежки решили прикрыть в России, так это древняя традиция, какой футбик без пива? не люблю его, но подобная традиция есть! В Северных широтах так актуальная.

    13.11.2025

  • Aprel

    Власть жуликов и воров - пивом не спасёшь! Спорт вне алкоголя! :star_struck::money_mouth::rofl:

    13.11.2025

  • Фобия

    Не власть - флюгер! Казнокрад на казнокраде...Слава чекистам-миллиардерам! :face_with_monocle::money_mouth::relaxed:?

    13.11.2025

  • Заполярье

    А как же семейные ценности? А, это другое! Тут же, у чекистов-миллиардеров, истинных инагентов и изменников Родины, казнокрадов и лжецов, личные шубохранилища подгорают, да и трон шатается...Ни чего, за все преступления ответите, предатели русского народа! Гойда! :face_with_monocle::money_mouth::relieved:

    13.11.2025

  • Berkut-7

    Вместо того, чтобы сокращать употребление алкоголя и выводить его плавно из общества , государство наоборот думает, как бы наоборот споить население, чтобы денег заработать ....а потом эти дибилоиды во власти, не понимают, почему это население спивается, скуривается, снюхивается, наверно виновата Венесуэла, вот и Трамп так считает , отправил авианосцы рыбацкие лодки топить , чтобы остановить наркоторговлю.

    13.11.2025

  • Millwall82

    т9, но оговорочка весьма по Фрейду, неудобно с телефона писать и невозможно потом отредактировать. Говно, а не сервис. Так что вслепую печатаю, Дим.

    13.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Если бы решался вопрос о пиве для Гос.Думы, то они бы уже давно его пили, а не решали бы в каком то чтении.

    13.11.2025

  • Bavz

    Скорее всего введут FanId и на Кубок России.

    13.11.2025

  • Millwall82

    в випе есть хоть водка, хоть крафт, хоть вискарь, хоть коньяк, хоть шлюхи и кокс) почему это некий обход закона всегда был, не знаю)

    13.11.2025

  • 1~18

    Верните сразу водку

    13.11.2025

  • Millwall82

    вот только это была очередная показуха (дешевая) для иностранцев, не для своих.

    13.11.2025

  • Millwall82

    Мне больше интересует, кто этих выбирает? не секрет, что добрая треть проходит по парламентским спискам, т.е. кто-то отказывается от мандата (вроде Собянина или Шойгу, дада за них кто-то голосовал), и совсем левые чуваки оказываются потом в госдуме, некоторые даже не ходят в нее, а спустя годы обнаруживается что они пропускали вообще все, но кнопки за них дали. декорация, а не Госдума, скучаю по временам когда там йопла друг другу били, дада, Володин, парламент место для дискуссий.

    13.11.2025

  • vlad2020

    Давно пора. Вот только непонятно. чем недовольны тут некоторые писаки? Что в этом плохого, если болельщик придя на стадион выпьет кружку пива? Когда проходил кубок Конфедераций в 2017 пиво продавали и ничего страшного не случилось

    13.11.2025

  • Елисей Петров

    Ну наконец-то, хоть какая-то здравая мысль! А то приходится пить водку все время вместо пива))).

    13.11.2025

  • albou2

    На фото, кстати, болельщики из Англии. Это их на наши стадионы пивом возвращать будем?

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вы хочите замахнуться на МФЦ, Госуслуги и Мах?! Неблагодарный... Для вас же стараются.

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    :laughing:отменный...

    13.11.2025

  • SuperDennis

    Вы лучше фан айди уберите к чёрту, а то чумачечая Роднина поддерживает уже введение этой заразы во всех остальных видах спорта! Фан айди на фигурке! На художке! На бобслее! Ну писец же полный!

    13.11.2025

  • Vitamin007

    Идиоты, больше нет вопросов. Фан айди отмените- убогие!

    13.11.2025

  • Mike101

    Значит скоро в чём то другом гайки закрутят.

    13.11.2025

  • Sergey_Marcus

    Госдума готовится во втором чтении рассмотреть законопроект о возвращении ПИВА на стадионы сообщает корреспондент "Спорт-Экспресс" Артем БУХАЕВ.

    13.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Когда запрещали пиво, то рассказывали, как это хорошо и прекрастно......теперь разрешат...и тоже мотивация будет такой же....:rofl::rofl::rofl:

    13.11.2025

  • Irving

    Можно подумать, о болелах заботятся. Пивное лобби работает !

    13.11.2025

  • рustot

    ерунду ты пишешь. всегда бухали. как способ согреться или не поплавить мозг от кривоногих отечественных футболистов

    13.11.2025

  • Millwall82

    Ну на пиво, как и на воздух, давно уже стоить поднять утильсбор, в 5000% думаю будет достаточно. Что бы не засцывали Лужники и прочие спортивные объекты радиоактивными отходами (а российское пиво оно такое).

    13.11.2025

  • рustot

    Пива мало. Пока фанайди не отменят - пусть министр спорта туда ходит сам

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Фамилия автора к новости - бесценна))

    13.11.2025

  • За спорт!

    Больше думать не о чем, да и нечем.

    13.11.2025

  • Medha

    Неужели госдума делом занялась?

    13.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Если примут, то значит власть деградирует! Алкоголь и спорт вещи несовместимые!

    13.11.2025

  • Nik

    по 500 тыс. получают и готовятся ко второму чтению, т.е. ни хрена не долают, кайло в руки и вшахту

    13.11.2025

  • Millwall82

    Тут не пиво впору вводить, а 40 градусов уже, иной футбол невозможно смотреть, да и холодно. И скажите, почему любое алко все это время спокойно продавалось на VIP-ложах? СВОим все, остальным закон(с)?)))

    13.11.2025

  • 100% Информация//

    .Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Лишь бы у него были ценности. Он ведь еще и под стилягу косил... Пусть курит, шалопай. Но - приму или беломорину.

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Они, кстати, не задавались вопросом: "Почему крокодила назвали Геной?" Он ведь - не местный. Если это имя для крокодила легитимно, может, необходимо всем местным крокодилам "наши громкие дать имена"?

    13.11.2025

  • Millwall82

    вот только исторически футбол и пиво были братьями навек, с середины 19 века, и до спонсирования всяких ЧМ, проф спорт это индустрия развлечений прежде всего, а не пропаганда здорового образа жизни.

    13.11.2025

  • Каспийский берег

    Во втором чтении! Мне нравится чем дума занимается! Больше же нечем. Главное пиво на стадионах!

    13.11.2025

  • Millwall82

    *закон не будет принят*, вспомните хоть один отменный закон в путинской России? Вот и я не могу вспомнить, ельцинские было дело отменяли, но не те которые были спущены сверху АП РФ и спецслужбами с силовиками и лоббистами. это для них значит показать слабость)

    13.11.2025

  • Топотун

    Кузьмичи всегда бухали на стадионе , ели семечки и матерились !

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вот. Это - главное для поднятия посещаемости. Балтика портер и крепкая Охота помогут смотрибельности в разы. Свищев понимает про хлеб и зрелища.

    13.11.2025

  • Артемон Доберманов

    То,что вернут это понятно.последние месяцы думают не о самом возврате ,а КОМУ отдать(продать) право это..торговать на стадионах...будет один брэнд.суета крутится - лавэха мутится.

    13.11.2025

  • Топотун

    Дайте вате пиво. Безалкогольное сейчас 250 рублей стоит за 0,5 л.

    13.11.2025

  • Noodls

    Так они волку из "Ну погоди!", снова курить разрешат!

    13.11.2025

  • igorlvov

    Да вот как то двоякое мнение! Конечно пиво с корешами при игре любимой команды - это здорово! В МЕРУ! .......но у нас отмороженных пруд пруди и как то не очень в айс ходить на стадион с ребенком и женой, когда пару рядов выше сидят укурыши и в порыве страсти швыряют стаканчики и обливают остатками пива! НЕ ЗНАЮ! ??? Не уверен, что это надо!.........И потом! Что, больше "уважаемым" депутатам заняться больше не чем!? Война в стране считай идёт! Не этим сейчас надо заниматься! :(((

    13.11.2025

  • Ж и в о й

    Отвратительная идея, как по мне. Для чего государство тратит деньги на футбол и другие виды спорта? Это ведь должна быть пропаганда здорового образа жизни, а получится теперь, что у нас стадионы станут рассадниками пивного алкоголизма. Получается, нет смысла приучать детей к регулярным занятиям спортом, если они в итоге станут болельщиками, которые будут пить пиво и уничтожать тем самым своё здоровье.

    13.11.2025

  • mikeV

    Много важных дел у Госдумы! Возвращение пива на стадионы, национальность чебурашки (ушастый-то евреем оказался)...

    13.11.2025

