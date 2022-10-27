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Сегодня, 15:11

Госдума РФ намерена провести собственный круглый стол по Fan ID в ноябре

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» анонсировал проведение собственного круглого стола по вопросу Fan ID после совместного брифинга министерства спорта и РФС.

«К сожалению, депутатов комитета по спорту от Государственной Думы не пригласили на брифинг. Для нас эта ситуация непонятна. Мы договаривались, что это будет совместный круглый стол. Это вызвало удивление всего депутатского корпуса! Мы планируем проведение своего круглого стола после ноябрьских праздников», — сказал Свищев «СЭ».

С нового сезона РПЛ систему Fan ID ввели на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. До конца года планируется оснастить соответствующим оборудованием остальные арены клубов премьер-лиги.

Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
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