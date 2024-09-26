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Сегодня, 10:24

Гойкович: «Думаю, что Пьянич — самый звездный футболист, который будет играть в России»

Алина Савинова
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Экс-защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович отреагировал на переход бывшего полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Пьянич — большое приобретение для ЦСКА. Поначалу ему понадобится время, чтобы набрать хорошую форму, учитывая, что в России уже сыграно девять матчей. Он по-прежнему большой профессионал. Только вспомните, что он играл за «Рому», «Ювентус» и «Барселону», какие партнеры по команде у него были. Думаю, что Пьянич — самый звездный футболист, который будет играть в России», — цитирует Гойковича Metaratings.ru.

В среду 34-летний босниец прилетел в Москву и прошел медосбледование перед заключением контракта с ЦСКА. Ранее сообщалось, что 34-летний босниец подпишет соглашение с московским клубом по схеме «1+1».

Источник: Metaratings.ru.
Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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