Гойкович: «Думаю, что Пьянич — самый звездный футболист, который будет играть в России»

Экс-защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович отреагировал на переход бывшего полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Пьянич — большое приобретение для ЦСКА. Поначалу ему понадобится время, чтобы набрать хорошую форму, учитывая, что в России уже сыграно девять матчей. Он по-прежнему большой профессионал. Только вспомните, что он играл за «Рому», «Ювентус» и «Барселону», какие партнеры по команде у него были. Думаю, что Пьянич — самый звездный футболист, который будет играть в России», — цитирует Гойковича Metaratings.ru.

В среду 34-летний босниец прилетел в Москву и прошел медосбледование перед заключением контракта с ЦСКА. Ранее сообщалось, что 34-летний босниец подпишет соглашение с московским клубом по схеме «1+1».