Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

Гойкович: «Дзюба — самый сильный нападающий РПЛ. Жена сказала сыну: «Все, Артем «убил» папу»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович заявил, что считает форварда «Локомотива» Артема Дзюбу самым сильным нападающим в чемпионате России.

«Самый сильный нападающий РПЛ. Я попытался сыграть в него корпусом, толкнуть, причем со всей силой, а он даже с места не сдвинулся! Максимум — на два сантиметра. Вся игра «Локомотива» идет через Дзюбу. Против него один на один очень сложно играть, очень сильный человек, спиной клево играет. Дзюба — самый сложный игрок в чемпионате», — приводит «РБ Спорт» слова Гойковича.

Также он рассказал о своем состоянии после недавней игры с «Локомотивом».

«Жена спрашивает: «Что с тобой случилось?» Я сказал: «Всей своей силой пытался оттолкнуть Дзюбу, а он даже не сдвинулся — на месте остался!» Артем меня ударил локтем в грудь, я зашел в раздевалку и чувствую, как болит грудная клетка. Думаю: «Все, конец сердцу!» Массажист подходит, и я ему говорю: «Сергеевич, тут очень болит». Жена говорит: «Как так произошло?» Я ей отвечаю: «Дзюба». Она говорит сыну: «Все, Дзюба «убил» папу», — добавил футболист.

В матче 23-го тура РПЛ, который прошел 16 апреля, «Локомотив» обыграл «Оренбург» со счетом 4:1. 34-летний Дзюба выступает за железнодорожников с февраля 2023 года. На его счету 7 матчей в чемпионате страны, в которых он забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/renato-gojkovich-o-dzyube-samy-j-sil-ny-j-v-rpl-zhena-skazala-sy-nu-artem-ubil-papu/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рядом с Абаскалем в «Спартаке» никого нет. Почему испанец виноват, но он не виноват
Медведев может стать первой ракеткой мира уже в мае. Что для этого нужно?
FT узнала об отказе Японии и ЕС от предложения США запретить экспорт в РФ
Телеканал CNN уволил ведущего Дона Лемона после 17 лет работы
Американский генерал объяснил желание Запада захватить Крым
Рябков заявил о принятии всех мер для возвращения солдат РФ из плена
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Крылья» — «Зенит», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Канчельскис: «Дзюба — хищник. Когда он голодный до побед, защитникам соперников не позавидуешь»
Кто будет вторым — «Спартак», ЦСКА или «Ростов»? Оцениваем шансы претендентов на серебро
Защитник «Оренбурга» Гойкович: «Русские — холодные люди. Что сложного сказать соседу: «Привет, как дела?»
Защитник «Оренбурга» Гойкович: «ФНЛ — лучшая лига мира! Жена, она спрашивала: «Когда ты дома будешь?»
Кутепов опроверг информацию о том, что Клотет перевел его в «Торпедо-2»
Медведев назвал слухами информацию об уходе Алипа из «Зенита» этим летом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Оренбурга» Гойкович: «ФНЛ — лучшая лига мира! Жена, она спрашивала: «Когда ты дома будешь?»

Канчельскис о словах Кокорина: «Ну, забил он пятьдесят. Были футболисты, которые забивали и больше»