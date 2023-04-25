Гойкович: «У нас в Боснии считали, что в России весь год -15 градусов и медведи на улице ходят»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился воспоминаниями о том, как переходил в российский клуб.

«Я был рад, ведь у меня не было команды 2,5 месяца. У меня было предложение еще от «Ротора», тогда еще они играли в РПЛ, но посоветовали лучше перейти в мою нынешнюю команду, чтобы было легче адаптироваться. Я знал только шесть команд из России. Начал гуглить, в команде играли Мишкич, балканцы. Понял, мне тут будет легче привыкнуть ко всему», — приводит «РБ Спорт» слова Гойковича.

Также он ответил на вопрос, какие первые мысли посетили его, когда он прилетел в Россию.

«Когда слышишь «Россия», сразу в голове мысль: «Холодно!» У нас в Боснии считали, что у вас весь год на улице мороз минус 15 градусов и медведи на улице ходят (смеется). Я приехал летом, ходил в шортах. Играя в ФНЛ, смотрел на «Зенит» и думал: хочу попасть с «Оренбургом» в премьер-лигу и сыграть против них», — добавил футболист.

Гойкович выступает за «Оренбург» с 2020 года. В 66 матчах игрок забил 6 голов. На данный момент оренбургская команда занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 24 тура.