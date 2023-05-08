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Сегодня, 11:49

Гойкович рассказал, какое место «Оренбург» хочет занять в РПЛ

Алина Савинова
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал о перспективах команды в текущем сезоне РПЛ.

«Шансы подняться выше? Да, мы хотим попробовать занять пятое место. И сможем это сделать! До конца чемпионата четыре матча. Еще есть время. Рядом с нами «Ахмат», «Динамо», «Краснодар». Вот эти команды будут бороться за право быть в пятерке чемпионата», — приводит Sport24 слова Гойковича.

На данный момент «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. В 26-м туре команда сыграет с «Уралом». Матч пройдет 13 мая и начнется в 12.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-08-renato-goykovich-nazval-mesto-kotoroye-orenburg-khochet-zanyat-v-rpl
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