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Сегодня, 14:30

Гойкович уверен, что Личка станет чемпионом России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович ответил на вопрос, сможет ли экс-тренер команды Марцел Личка стать чемпионом России. Чешский специалист сейчас возглавляет «Динамо».

«Конечно, в последнем туре болел за «Динамо», хотелось, чтобы они забрали чемпионство. Я знаю, какой у Марцела менталитет, сколько он работает. Если у его команды будет матч с «Реалом», он захочет обязательно выиграть. Уверен, что он еще заберет золото чемпионата России — с «Динамо» или другим клубом», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

«Динамо» лидировало в РПЛ-2023/24 перед заключительным туром. Команде для чемпионства необходимо было не проиграть «Краснодару», но бело-голубые уступили со счетом 0:1 и заняли третье место в таблице. Чемпионом России шестой раз подряд стал «Зенит», «быки» расположились на второй строчке.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
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