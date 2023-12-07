Гойкович уверен, что «Оренбург» не вылетит из РПЛ

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович оценил текущее положение команды в турнирной таблице чемпионата России.

«В прошлом сезоне дела у нас шли чуть лучше. И у меня лично, и у команды в этом сезоне амбиции были выше, чем место, которое мы сейчас занимаем. Конечно, мы не можем быть довольны собой и местом в турнирной таблице. Мы можем и должны быть лучше. Просто не получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Гойковича.

Также игрок ответил на вопрос, есть ли у него уверенность в том, что команда не вылетит из РПЛ.

«Конечно. Все работают, чтобы мы не вылетели. Уверенность есть. У нас есть те же игроки, что в прошлом сезоне заняли седьмое место. Просто так получилось», — добавил он.

После 17 туров «Оренбург» с 14 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. 10 декабря команда на выезде сыграет против «Сочи». Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

В этом сезоне 28-летний Гойкович провел 14 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями. Он выступает за «Оренбург» с 2020 года.