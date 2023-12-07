Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:38

Гойкович уверен, что «Оренбург» не вылетит из РПЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович оценил текущее положение команды в турнирной таблице чемпионата России.

«В прошлом сезоне дела у нас шли чуть лучше. И у меня лично, и у команды в этом сезоне амбиции были выше, чем место, которое мы сейчас занимаем. Конечно, мы не можем быть довольны собой и местом в турнирной таблице. Мы можем и должны быть лучше. Просто не получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Гойковича.

Также игрок ответил на вопрос, есть ли у него уверенность в том, что команда не вылетит из РПЛ.

«Конечно. Все работают, чтобы мы не вылетели. Уверенность есть. У нас есть те же игроки, что в прошлом сезоне заняли седьмое место. Просто так получилось», — добавил он.

После 17 туров «Оренбург» с 14 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. 10 декабря команда на выезде сыграет против «Сочи». Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

В этом сезоне 28-летний Гойкович провел 14 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями. Он выступает за «Оренбург» с 2020 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/renato-gojkovich-uveren-chto-orenburg-ne-vy-letit/
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Обсудить
Читайте также
«Может, карате и пригодится. Руки помнят. Смотрите, у меня костяшки на руках все сбиты...»
Фанаты «Сантоса» устроили беспорядки после вылета во вторую лигу Бразилии
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
В Кремле призвали дождаться расследования по стрельбе в брянской школе
ФСБ задержала исполнителя теракта на Байкало-Амурской магистрали
Появились кадры побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Гладилин предположил, что поведение тренеров в РПЛ может быть связано с нервной ситуацией вокруг спорта
Дьяков — о дисквалификации Абаскаля: «Поступок Бериши подлый, его тоже надо было наказать»
Мостовой — о матче «Спартака» и «Крыльев Советов»: «Если снег не пойдет, ничего страшного не будет»
Силкин: «Тюкавину надо продолжить забивать голы, чтобы стать лучшим игроком РПЛ»
Стипиди отреагировал на дисквалификацию Абаскаля за стычку с Беришей
Силкин: «Предстоящая зимняя пауза для «Динамо» весьма некстати»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Стипиди отреагировал на дисквалификацию Абаскаля за стычку с Беришей

Мостовой — о матче «Спартака» и «Крыльев Советов»: «Если снег не пойдет, ничего страшного не будет»