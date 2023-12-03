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Сегодня, 17:40

Гойкович: «Летом в России +35, зимой -10 — сложный выбор»

Алина Савинова
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Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мнением о зимнем футболе в России.

«Благо, в двух последних турах играем на выезде, где не так холодно — в Краснодаре и Сочи. Мы счастливы, в Оренбурге было бы по-другому, конечно. Но перенос части матчей на лето — сложный вопрос. Да, в декабре холодно играть в Москве и других городах, где снег и минусовая температура. Но в другом случае — короткая пауза, короткий отпуск летом. В Оренбурге в это время температура бывает плюс 35 градусов. Зимой — минус 10. Тяжелый выбор», — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

До зимнего перерыва в РПЛ осталось два тура. Последние матчи в рамках первой половины сезона команды проведут 10 декабря.

На данный момент в турнирной таблице чемпионата России лидирует «Зенит». Петербургская команда набрала 33 очка за 16 туров. «Краснодар» идет на второй строчке (32 балла после 16 матчей). На третьей строчке расположились «Крылья Советов», которые провели 17 игр и имеют в активе 29 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/renato-gojkovich-letom-v-rossii-35-zimoj-10-slozhny-j-vy-bor/
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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