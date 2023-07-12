Гойкович заявил, что уровень молодых российских футболистов не дотягивает до приглашения в топ-клубы

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович заявил, что уровень молодых российских футболистов не дотягивает до приглашения в топ-клубы.

«Есть Захарян, Тюкавин, Пиняев. Однако я бы выделил Мостового, мне очень нравится, как он играет, крепкий парень. Захарян больше про технику, выступает в центре, а Андрей сильный, жесткий, скоростной, фланговый. Но они все могут играть скорее в «Эспаньоле», чем в испанских грандах. Парни не делают такой разницы. Но тут возникает вопрос. «Динамо», к примеру, платит Захаряну 500 тысяч евро в год. Ему нужно ехать на те же деньги в Германию, Испанию? Многие остаются, потому что и здесь хорошая лига, хорошие стадионы, хорошая зарплата и здесь дом. И тут не скажешь, проблема это для российского футбола или, наоборот, плюс. Полгода назад Сычевой мог бы играть в Германии, можно было говорить, что вот суперстар, но через полгода он забивает только два мяча в «Крыльях Советов». Что тут скажешь, это футбол», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Летом 2022 года Захарян был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за бело-голубых во всех турнирах.