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Сегодня, 13:12

Гойло настроен побороться за место в основе «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Пари НН» Никита Гойло заявил, что после второго стыкового матча с «Родиной» 10 июня вернется в расположение «Зенита».

«В Нижнем мне очень понравилось. Прекрасный город. Но после окончания сезона я возвращаюсь в Санкт-Петербург. Настрой — побороться за место в основе. С этим и иду туда», — приводит слова Гойло «РБ Спорт».

Никита Гойло — воспитанник школы «Зенита», выступал за молодежную команду петербуржцев и «Зенит-2». В сезоне-2020/2021 он играл на правах аренды за тольяттинский «Акрон», а с 2022 года выступал за «Пари НН»

24-летний россиянин в нынешнем сезоне провел в составе «Нижнего Новгорода» и пропустил 21 гол. В последних матчах в основе нижегородцев играл Артур Нигматуллин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-gojlo-nastroj-poborot-sya-za-mesto-v-osnove-zenita-v-sleduyushhem-sezone/
Никита Гойло
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