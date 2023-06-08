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Гойло заявил, что намерен побороться за место в основе «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Пари НН» Никита Гойло, который после окончания сезона вернется из аренды в «Зенит» заявил, что что намерен побороться за место в основе петербургского клуба.

«После победы над «Родино» вопрос с сохранением места «Пари НН» в РПЛ решен? Это только глядя на итоговый счет может показаться, что все было просто и все решено. Но это не так, игра была очень тяжелой. Много раз Артур Нигматуллин выручал. Это повлияло на итоговый результат. Забей свои моменты «Родина», неизвестно, как все сложилось бы. В общем, победа наша закономерна, а результат не совсем отражает то, что было на поле. В Нижнем мне очень понравилось, это прекрасный город. Но я возвращаюсь в Петербург. Настрой побороться за место в основе. С этим и иду в «Зенит». Насколько это реально? Вполне реально. Главное в себя верить, а дальше все от тренерского штаба зависит. Не я буду решать. Почему у «Зенита» в России нет конкурентов? Подбор игроков решает. Класс чуть выше, чем у остальных», — приводит слова Гойло «РБ Спорт».

«Зенит» в мае объявил, что 24-летний голкипер вернется в команду из «Пари НН». Он является воспитанником петербуржцев.

В прошедшем сезоне Гойло провел 11 матчей в РПЛ, пропустил 18 мячей и дважды отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-gojlo-kak-otnoshus-k-slovam-chto-zenit-ubivaet-igrokov-den-gami-mne-tyazhelo-otvetit/
Никита Гойло
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