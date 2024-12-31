Гранат: «Даку — лучший футболист «Рубина» по итогам 2024 года»

Бывший игрок «Рубина» Владимир Гранат ответил на вопрос о том, кто лучший футболист казанского клуба по итогам уходящего 2024 года.

«Конечно, Мирлинд Даку — это лучший футболист «Рубина» по итогам 2024 года. Здесь вообще без вопросов! Албанец является безальтернативным лидером команды. Вся атака казанцев держится на Мирлинде. «Рубин» с Даку и «Рубин» без Даку — это две разные команды», — сказал Гранат «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне нападающий казанцев Мирлинд Даку забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач в 19 матчах во всех турнирах.

После 18 туров РПЛ подопечные Рашида Рахимова с 26 очками занимают 8-е место в турнирной таблице.