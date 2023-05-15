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15 мая, 11:40

Гранат дал совет руководству «Динамо» в выборе нового тренера

Виктория Кравченко
Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат.
Владимир Гранат.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на увольнение главного тренера московской команды Славиши Йокановича.

«Наверное, в клубе шла работа, связанная с выбором тренера, с которым команда доиграет этот чемпионат. И кто возглавит команду перед новым сезоном.

Иностранцы поедут к нам. Но надо брать качественного иностранца, который будет на две головы выше наших специалистов. А если брать, как у нас принято в большинстве случаев, неизвестных тренеров, то, думаю, не стоит», — цитирует Граната Metaratings.ru.

14 мая после домашнего поражения от «Ахмата» (0:3) в 27-м туре РПЛ «Динамо» объявило об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера.

По информации «СЭ», «Динамо» договорилось с Марко Николичем. Москвичи занимают седьмое место с 42 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-dinamo-nado-brat-kachestvennogo-inostranca-kotoryi-budet-na-dve-golovy-vyshe-nashikh-specialistov-251066/
Владимир Гранат
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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