Гранат хочет, чтобы «Рубин» в новом сезоне был в первой восьмерке

Экс-футболист «Рубина» Владимир Гранат поделился ожиданиями от казанцев в новом сезоне РПЛ.

«Хотелось бы, чтобы «Рубин» в следующем сезоне был в первой восьмерке. Команда должна стать крепким середняком, чтобы в домашних матчах казанцы выглядели уверенно. Стоит ли оставлять Рахимова на посту главного тренера? Конечно, он заслужил этот шанс и выполнил задачу в короткие сроки. Видно, что при Рахимове в команде наладился микроклимат», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/23 «Рубин» стал победителем Первой лиги и пробился в РПЛ.