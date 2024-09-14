Гранат — о трансферной кампании «Спартака»: «Пока можно выделить только Барко»

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат оценил трансферную кампанию московского клуба. По его мнению, из новых футболистов красно-белых выделяется пока только аргентинский полузащитник Эсекьель Барко.

«Пока невозможно оценить трансферную кампанию «Спартака» в полном объеме. Не все футболисты постоянно играют. Пока можно выделить только Барко. Он показывает самый стабильный футбол и выделяется на поле. Остальные пока притираются», — цитирует Граната Legalbet.

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта» 25 июля за 14 миллионов евро. Контракт 25-летнего аргентинца с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.

Всего в летнее трансферное окно московский клуб подписал шесть футболистов.