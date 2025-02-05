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Сегодня, 17:12

Гранат о зимних трансферах «Спартака»: «Это существенная заявка в борьбе за чемпионство»

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Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат высказался о зимних трансферах московского клуба.

«Не сказал бы, что «Спартак» идет ва-банк в расчете на чемпионство с возможными трансферами Солари, Илича и Гарсии, — приводит Legalbet слова Граната. — Но это, конечно, существенная заявка в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне. Для «Спартака» такая масштабная зимняя трансферная кампания — редкость, но для того же «Зенита» — нет. Поэтому если «Спартак» с такими покупками упустит чемпионство, тогда тут нужно будет смотреть на то, как они проиграют тому же «Зениту» или «Краснодару», в какой борьбе. От этого будет зависеть, можно ли это будет считать провалом или нет».

Иван Илич, Пабло Солари и&nbsp;Леви Гарсия. 50 миллионов евро — за троих! «Спартак» пошел ва-банк, отговорок в борьбе за золото больше не будет

По информации СМИ, «Спартак» в ближайшее время закроет сделки по приобретению трех футболистов: аргентинского полузащитника Пабло Солари, сербского хавбека Ивана Илича и нападающего из Тринидада и Тобаго Леви Гарсии. Суммарно «Спартак» потратит на новичков в зимнее трансферное окно примерно 50 миллионов евро.

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 37 очков и занимают третье место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на два балла.

Источник: legalbet.ru
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Владимир Гранат
ФК Спартак (Москва)
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