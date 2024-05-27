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Сегодня, 07:32

Гранат: «Динамо» должно оставлять Личку»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат подвел итоги сезона для «бело-голубых».

«Наверняка какие-то изменения будут, но у команды хорошая обойма. Что касается тренера, то по результатам и игре, конечно, «Динамо» должно оставлять Марцела Личку», — приводит слова Граната Metaratings.ru.

«Динамо» в заключительном туре РПЛ уступило «Краснодару» и упустило возможность стать чемпионом, заняв третье место. Золотые медали турнира завоевал «Зенит», в параллельном матче обыграв «Ростов» (2:1).

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-schitaet-chto-dinamo-dolzhno-ostavit-marcela-lichku-366864/
Владимир Гранат
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
2
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