Гранат назвал главное преимущество «Зенита» перед другими клубами РПЛ

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«На чемпионство претендуют все те команды, которые на сегодняшний день находятся на вершине турнирной таблицы РПЛ. «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Но я бы также не стал списывать со счетов «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА. Если же выделять в качестве фаворита какую-то одну команду, то назову «Зенит». У них все-таки есть дух победителей, которого нет у других клубов. За счет этого они превосходят остальных», — сказал Гранат Legalbet.ru.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.