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Сегодня, 13:02

Гранат назвал лучшего защитника по итогам первого круга РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России по футболу Владимир Гранат рассказал, кого считает лучшим защитником РПЛ по итогам первого круга.

«Мне понравился Волков из «Краснодара». Его можно лучшим назвать. В этом сезоне он прибавил, стал более активный и уверенный. Не зря вызывается в сборную, и, вполне вероятно, это повлияло на него, служит дополнительным стимулом играть качественнее. Плюс когда вся команда прибавляет, то и ты не стоишь на месте», — приводит слова Граната Legalbet.

21-летний Сергей Волков выступает за «Краснодар» с марта 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 19 матчей во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://legalbet.ru/news/granat-nazval-luchshego-zashitnika-po-itogam-pervogo/
Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Волков
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