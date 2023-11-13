Гранат назвал лучшего защитника по итогам первого круга РПЛ

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Бывший игрок сборной России по футболу Владимир Гранат рассказал, кого считает лучшим защитником РПЛ по итогам первого круга.
«Мне понравился Волков из «Краснодара». Его можно лучшим назвать. В этом сезоне он прибавил, стал более активный и уверенный. Не зря вызывается в сборную, и, вполне вероятно, это повлияло на него, служит дополнительным стимулом играть качественнее. Плюс когда вся команда прибавляет, то и ты не стоишь на месте», — приводит слова Граната Legalbet.
21-летний Сергей Волков выступает за «Краснодар» с марта 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 19 матчей во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.