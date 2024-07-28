Гранат назвал стечением обстоятельств игру большого числа воспитанников «Динамо» в составе

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» поделился мнением о воспитанниках бело-голубых в основном составе команды в матче против «Локомотива» (3:1) во втором туре РПЛ.

«Будем честны и скажем, что это стечение обстоятельств. Давайте будем трезво смотреть на состав, когда вернется вся обойма, и, возможно, будут совершены трансферы. Тогда и посмотрим, сколько будет играть воспитанников. Взять тех же Бальбуэна и Карраскаля — это игроки основного состава, и когда они вернутся, тогда придется кого-то из воспитанников убирать, конечно, если тренер не продолжит также доверять молодым. В принципе, все играющие сейчас воспитанники имеют очень хорошие качества и потенциал. При должном отношении к работе и при доверии тренера, у каждого из них есть шанс стать основным игроком «Динамо», — сказал Гранат «СЭ».

В следующем матче бело-голубые 31 июля встретятся в гостях со «Спартаком» в рамках FONBET Кубка России.

Денис Сафронов