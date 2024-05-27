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Сегодня, 11:49

Гранат назвал Тюкавина, Глушенкова и Сперцяна лучшими игроками сезона РПЛ

Виктория Кравченко
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Экс-защитник сборной России, «Спартака» и «Динамо» Владимир Гранат назвал трех лучших игроков чемпионата России в завершившемся сезоне.

«Для меня тройка: Тюкавин, Глушенков, Сперцян. Перерыв в чемпионате не должен сбить темп Константина Тюкавина. В последнем матче с «Краснодаром» он не был заметен на поле — это, как понимаю, отголоски той травмы, которую он получил в предпоследнем матче. Не был он готов на все сто», — цитирует Граната Metaratings.ru.

21-летний Тюкавин в этом сезоне провел 30 матчей в РПЛ за «Динамо», забив 15 голов и сделав 10 результативных передач.

24-летний Глушенков сыграл в 29 матчах чемпионата за «Локомотив», забив шесть голов и отдав 18 голевых передач.

23-летний Сперцян в 29 матчах РПЛ за «Краснодар» отметился 11 голами и семью результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-vklyuchil-tyukavina-glushenkova-i-spercyana-v-top-3-igrokov-sezona-rpl-367008/
Эдуард Сперцян
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Константин Тюкавин
Максим Глушенков
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