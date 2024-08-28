Гранат назвал уход Шунина из «Динамо» главным трансферным разочарованием сезона

Бывший футболист «Динамо» и сборной России Владимир Гранат высказался об уходе из московской команды по истечении контракта голкипера и капитана Антона Шунина.

«Пока главное трансферное разочарование сезона — это уход Шунина из «Динамо». У нас в чемпионате есть были истории преданности — это истории Акинфеева и Шунина. Конечно, обидно, что Антон не остался в команде. Я не уверен, что Шунин был бы слабее Лунева, Лещука и остальных голкиперов», — заявил Гранат Metaratings.ru.

После шести туров в нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» с 12 очками делит третье место с «Краснодаром», уступая «Зениту» два балла, а лидирующему «Локомотиву» — три. В следующем туре команда Марцела Лички на выезде сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 1 сентября и начнется в 15:00 мск.