Гранат назвал Волкова из «Краснодара» главным прорывом в этом сезоне РПЛ

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат ответил на вопрос, кто стал для него главным открытием по итогам первого круга текущего сезона РПЛ.

«Тюкавин в этом году не весь сезон проводит хорошо. Он неплохо начал и в конце играл хорошо. Файзуллаев также раскрылся только под конец первой половины чемпионата. Я бы отметил крайнего защитника «Краснодара» Волкова. С начала сезона он показывает стабильную и яркую игру. Для меня именно он — главный прорыв в РПЛ среди игроков», — цитирует Граната Metaratings.ru.

В текущем сезоне 21-летний Волков провел за «Краснодар» 13 матчей в чемпионате России и отметился 3 голевыми передачами.