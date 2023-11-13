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Сегодня, 22:53

Гранат назвал Волкова из «Краснодара» главным прорывом в этом сезоне РПЛ

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат ответил на вопрос, кто стал для него главным открытием по итогам первого круга текущего сезона РПЛ.

«Тюкавин в этом году не весь сезон проводит хорошо. Он неплохо начал и в конце играл хорошо. Файзуллаев также раскрылся только под конец первой половины чемпионата. Я бы отметил крайнего защитника «Краснодара» Волкова. С начала сезона он показывает стабильную и яркую игру. Для меня именно он — главный прорыв в РПЛ среди игроков», — цитирует Граната Metaratings.ru.

В текущем сезоне 21-летний Волков провел за «Краснодар» 13 матчей в чемпионате России и отметился 3 голевыми передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-volkov-iz-krasnodara-glavnyi-proryv-v-etom-sezone-rpl-305251/
Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Волков
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