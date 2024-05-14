Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:50

Гранат — о продлении контракта Лички: «Болельщики «Динамо» довольны его работой»

Telegram Дзен

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта клуба с главным тренером Марцелом Личкой.

Как стало известно «СЭ», победа «Динамо» в Калининграде над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ активировала опцию автоматического продления контракта с главным тренером бело-голубых еще на один сезон.

«Ему нравиться в России, и его команда показывает отличные игру и результаты, и поэтому понятно, почему контракт был продлен. Судя по результатам не только я, но и все болельщики довольны им и его работой», — сказал Гранат «СЭ».

Личка возглавляет «Динамо» с июля 2023 года. После 28 туров чемпионата России бело-голубые лидируют в турнирной таблице с 53 очками. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет два очка. Изначально контракт чеха с московским клубом действовал до конца июня 2024 года.

Денис Сафронов

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
1
0
Читайте также
Российская фигуристка Овсянкина будет выступать за сборную Франции
МВД Франции за минувшую неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня
Блинкен назвал критическим для Киева нынешний этап спецоперации
В Maxima Park разыграли Кубок Победы по конкуру
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Умер журналист Максим Кононенко
Популярное видео
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Гранат — об интересе «Атлетико» к Тюкавину: «Дыма без огня не бывает»
Булыкин верит, что «Динамо» накажет «Зенит» и «Краснодар» за нежелание напрячься
Экс-тренер «Динамо» Силкин отреагировал на продление контракта с Марцелом Личкой до лета 2025 года
Булыкин — о продлении контракта Лички: «Главное — результат «Динамо» в концовке»
Лещенко — о продлении контракта с Личкой: «При нем значительные успехи»
Экс-тренер «Портимоненсе» Пессоа: «Рост Роши в тактическом плане был поразительным»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Олусегун: «Для меня Галицкий как отец»

Гранат — об интересе «Атлетико» к Тюкавину: «Дыма без огня не бывает»