Гранат — об интересе «Атлетико» к Тюкавину: «Дыма без огня не бывает»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи об интересе «Атлетико» к форварду бело-голубых Константином Тюкавиным.

«Честно, был бы рад, если бы это случилось. Желаю ему попробовать себя в Европе. А уж куда перейти, это пускай он сам и решит. Дыма без огня не бывает. Он полностью заслужил внимание со стороны таких больших клубов», — сказал Гранат «СЭ».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Денис Сафронов