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25 августа, 23:54

Гранат объяснил, почему «Зенит» и дальше будет терять очки в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал потерю очков «Зенитом» в матче 6-го тура РПЛ с красно-белыми (0:0).

«Есть ли ощущение, что «Зенит» и дальше будет терять очки? Я уже говорил, что кто-то сможет навязать «Зениту» борьбу, потому что невозможно провести все матчи так, как это делали питерцы в первых четырех турах. Они задали такую высокую планку, что осечки рано или поздно будут. Тем более, календарь сейчас у них нелегкий. Еще стоит учесть, что со «Спартаком» играл не весь боевой состав «Зенита», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Граната.

После шестого тура РПЛ «Зенит» (14 баллов) потерял лидирующую позицию и опустился на вторую строчку в турнирной таблице. «Спартак» с 11 очками располагается на пятой позиции в чемпионате страны.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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