Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:28

Гранат объяснил уход Жозе и Тавареша экономией на заработной плате

Telegram Дзен

Экс-защитник сборной России Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уходе защитника Томаша Тавареша из «Спартака».

— Как вы думаете, клуб принял правильное решение?

— И до этого на него не рассчитывали, а отдали в аренду. Если Станкович знает этого футболиста и готов взять на его место другого игрока, которого знает, думаю, это верное решение.

— Пару дней назад «Спартак» объявил об уходе Жозе, сейчас Тавареша, не кажется ли вам, что команда просто так распускает игроков?

— Ну, почему распускают просто так? Они же не будут зарплату им платить. Сэкономят средства на зарплату других футболистов, на которых будет рассчитывать тренер и футбольный клуб «Спартак».

— Как вы думаете, кто может быть следующим?

— Не знаю, думаю, что основная обойма останется, возможно, возьмут еще двух-трех качественных футболистов.

Контракт с 23-летним португальцем расторгнут по соглашению сторон.

Тавареш перешел в «Спартак» из «Бенфики» в январе 2023 года. Он провел за красно-белых 22 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее «Спартак» сообщил об уходе Виллиана Жозе. 33-летний бразилец играл за «Спартак» с июля 2024 года, куда перешел из «Бетиса». На счету нападающего 13 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он забил один гол.

Вероника Ольшукова

Виллиан Жозе
Владимир Гранат
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
Читайте также
ГД приняла в I чтении проект о введении «периода охлаждения» по потребкредитам
Вынесли перстни на десятки тысяч долларов. Что известно об ограблении Евгения Малкина
Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет
Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
В МИД Армении вызвали посла России
Россия и Украина обменялись пленными в формате 25 на 25
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
«Акрон» подписал полузащитника сборной Боснии и Герцеговины
Кахигао начал чистку в «Спартаке». За два дня красно-белые расстались с Таварешем и Жозе
Агент Солари: «Российские клубы были ближе всех к сделке, но другие двигаются быстрее»
Клубы РПЛ интересуются защитником «Замалека» Абдельмагида
Агент Барбоза — об уходе Тавареша: «Абаскаль недооценил уровень «Спартака», когда приводил этого игрока»
Мостовой — об уходе Тавареша: «Жаль, что он сломался. У него были перспективы»
Сегодня
Вчера
Неделя