Гранат оценил игру «Рубина» в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший защитник «Рубина» Владимир Гранат оценил игру казанского клуба в нынешнем сезоне РПЛ.

«Видно, что с каждым сезоном «Рубин» играет все лучше и лучше. Если в первом сезоне команда играла от обороны, во втором сезоне команда уже пыталась играть на равных со многими соперниками, а сейчас ребята стали играть еще лучше. Видно, что «Рубин» может конкурировать с грандами нашего чемпионата. Конечно, взаимосвязи в команде налажены, но «Рубин» во многом зависит от Даку. Если такой футболист не играет на должном уровне или пропускает матчи, видно, что команда много теряет», — сказал Гранат Metaratings.ru.

В следующем матче «Рубином» встретится с «Зенитом» в рамках группового раунде Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится сегодня, 17 сентября.