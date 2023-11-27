Гранат о «Рубине»: «Сплоченный и боеспособный коллектив. Плоды работы дают о себе знать»

Экс-футболист «Рубина» Владимир Гранат оценил результаты казанской команды в чемпионате России.

«У «Рубина» сплоченный, боеспособный коллектив. Плоды усердной работы дают о себе знать. Пришли новые футболисты, «Рубин» привыкал к Премьер-лиге. Стоило ожидать такого хорошего результата. Хорошая игра? За счет дисциплины и характера. Не скажу, что у команды яркая игра. В атаке есть индивидуально сильные футболисты, но такой результат прежде всего из-за хорошей командной игры и самоотдачи», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

«Рубин» набрал 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24.