Гранат отреагировал на инициативу приглашения иностранных арбитров на матчи РПЛ

Экс-защитник московского «Динамо» Владимир Гранат не одобряет идею приглашения иностранных арбитров на матчи РПЛ.

«На главный матч тура РПЛ можно приглашать судей из топ-3 мирового рейтинга. Просто так приглашать иностранцев не вижу смысла. Не думаю, что они сильнее наших арбитров. Наши хорошо работают, а ошибки есть и у тех, и у тех. Даже раньше, когда приглашали, у наших уровень был не хуже», — сказал Гранат Legalbet.

В последний раз футбольный матч РПЛ проводил иностранный арбитр 29 сентября 2007 года, когда «Зенит» играл против ЦСКА (2:1). С 2005 по 2007 год зарубежные судьи работали на 18 матчах чемпионата России.