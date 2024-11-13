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Судейство

Сегодня, 14:25

Гранат отреагировал на инициативу приглашения иностранных арбитров на матчи РПЛ

Камила Абдурахманова
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Экс-защитник московского «Динамо» Владимир Гранат не одобряет идею приглашения иностранных арбитров на матчи РПЛ.

«На главный матч тура РПЛ можно приглашать судей из топ-3 мирового рейтинга. Просто так приглашать иностранцев не вижу смысла. Не думаю, что они сильнее наших арбитров. Наши хорошо работают, а ошибки есть и у тех, и у тех. Даже раньше, когда приглашали, у наших уровень был не хуже», — сказал Гранат Legalbet.

В последний раз футбольный матч РПЛ проводил иностранный арбитр 29 сентября 2007 года, когда «Зенит» играл против ЦСКА (2:1). С 2005 по 2007 год зарубежные судьи работали на 18 матчах чемпионата России.

Источник: Legalbet
Владимир Гранат
РПЛ

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