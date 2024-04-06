Сегодня, 14:15
Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера бело-голубых Марцела Лички о том, что команде по силам бороться за золотой дубль в нынешнем сезоне.
«Понятно, что команде все по силам, и они могут взять оба трофея, но не стоит бежать впереди паровоза и делать каких-то громких заявлений. Это относится и к игрокам, и к тренерскому штабу. Сейчас нужно идти от матча к матчу и делом доказывать свои амбиции», — сказал Гранат «СЭ».
«Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка.
В первом этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России московский клуб сыграет с «Оренбургом».
(Денис Сафронов)