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Сегодня, 14:15

Гранат — о словах Лички про золотой дубль: «Не стоит бежать впереди паровоза и делать каких-то громких заявлений»

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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера бело-голубых Марцела Лички о том, что команде по силам бороться за золотой дубль в нынешнем сезоне.

«Понятно, что команде все по силам, и они могут взять оба трофея, но не стоит бежать впереди паровоза и делать каких-то громких заявлений. Это относится и к игрокам, и к тренерскому штабу. Сейчас нужно идти от матча к матчу и делом доказывать свои амбиции», — сказал Гранат «СЭ».

«Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка.

В первом этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России московский клуб сыграет с «Оренбургом».

(Денис Сафронов)

Владимир Гранат
Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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