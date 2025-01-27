Гранат: «Легионерам «Динамо» все равно на демарш Бителло, они приезжают деньги зарабатывать»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал возвращение полузащитника Бителло в расположение команды.

«Я говорил, что от Бителло после такого надо избавляться, но это мое мнение. В конце концов, решение принимает руководство «Динамо». Возможно, нашли какой-то компромисс, были даны некие гарантии. Как коллектив встретит Бителло? Русскоговорящие ребята, наверное, еще как-то присмотрятся к нему. А вот иностранцам все равно, они сюда приезжают деньги зарабатывать», — приводит слова Граната «ВсеПроСпорт».

Бителло присоединился к сборам «Динамо» 25 января. Эту информацию в беседе со Sport24 подтвердил агент футболиста Майкел Портела.

Бителло является футболистом «Динамо» с сентября 2023 года. В составе московской команды 25-летний полузащитник забил 11 голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.